Российских автовладельцев ждут новые правила техосмотра

В России предложили внедрить новую систему мониторинга состояния транспортных средств. При техосмотре будут учитывать пробег и данные об участии в ДТП.

Об этом рассказал представитель компании «Электронный паспорт» Борис Ионов. По его словам, сейчас идет работа по созданию «индивидуальной программы» техосмотра для автомобилей, которая будет учитывать характеристики машины, особенности эксплуатации, данные о ДТП, пробег и другие параметры.

В случае, если предложение вступит в законную силу, автомобили с большим пробегом и часто попадающие в аварии станут проходить техосмотр чаще. Эксперты поддержали идею, однако отметили, что 80% автолюбителей не проходят техосмотр либо покупают диагностические карты без осмотра машин, передает Агентство экономической информации «Прайм».

В настоящее время новые машины до трех лет не проходят техосмотры, возрастом от трех до семи лет обязаны делать это один раз в два года, далее ежегодно.

Это не первое изменение в правилах техосмотра в этом году. Так 22 февраля 2018 года в России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра, согласно которым автомобиль, кроме огнетушителя и знака аварийной остановки, должен иметь аптечку. Также запрещено выезжать на дороги общего пользования при неисправностях усилителя руля, устанавливать оптические детали на рассеиватели фар, а зимнюю резину нужно ставить на все четыре колеса.