Российские военные самолеты подняли в воздух ВВС США
Истребители США вылетели с военно-воздушной базы на Аляске, чтобы перехватить два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 вблизи воздушного пространства Канады.
Отмечается, что бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не входили на суверенную территорию, однако истребители США вылетели с военно-воздушной базы для проведения контроля в воздухе.
Против ТУ-160 американская сторона подняла самолеты E-3 AWACS, два F-22 и два CF-18, передает РИА «Новости».
Инцидент закончился без происшествий.
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