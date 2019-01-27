Российские военные самолеты подняли в воздух ВВС США

Истребители США вылетели с военно-воздушной базы на Аляске, чтобы перехватить два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 вблизи воздушного пространства Канады.

Отмечается, что бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не входили на суверенную территорию, однако истребители США вылетели с военно-воздушной базы для проведения контроля в воздухе.

Против ТУ-160 американская сторона подняла самолеты E-3 AWACS, два F-22 и два CF-18, передает РИА «Новости».

Инцидент закончился без происшествий.