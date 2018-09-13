Российские ученые исследуют питание коренных народов севера

В Научном центре изучения Арктики нашли уникальный информационный материал о проблемах питания и медико-экологического благополучия населения Ямала.

Основной рацион местных жителей составляют традиционные продукты – дичь и рыба. Это отражается на здоровье – среди местного населения очень редко встречается гипертоническая болезнь.

Ученые смогут реконструировать то, каким было питание и физическое самочувствие коренных народов региона в допромышленный период.

После этого они построят прогностические модели здоровья жителей Ямала в условиях новой волны освоения и климатических изменений, сообщает «Федерал Пресс».