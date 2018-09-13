Российские ученые исследуют питание коренных народов севера
В Научном центре изучения Арктики нашли уникальный информационный материал о проблемах питания и медико-экологического благополучия населения Ямала.
Основной рацион местных жителей составляют традиционные продукты – дичь и рыба. Это отражается на здоровье – среди местного населения очень редко встречается гипертоническая болезнь.
Ученые смогут реконструировать то, каким было питание и физическое самочувствие коренных народов региона в допромышленный период.
После этого они построят прогностические модели здоровья жителей Ямала в условиях новой волны освоения и климатических изменений, сообщает «Федерал Пресс».
Следующая новость В России людей предпенсионного возраста защитят от увольнений
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии