Российские ученые готовят к выпуску уникальную вакцину от рака

В России готовится к выпуску уникальная персонифицированная онковакцина от рака, аналогов которой нет в мире, сообщила глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, у пациента берут Т-лимфоциты, модифицируют и запускают обратно, через шоковое состояние иммунный сбой человека выходит из болезни.

Министр также отметила, что в стране наблюдается увеличение пятилетней выживаемости, а также снизилась одногодичная летальность, что приближает Россию к европейским показателям.

Более того, Минздрав поставил цель до 2024 года превзойти европейские показатели.

В настоящее время ведомство разработало программу, которая позволит вывести российскую медицину на качественно иной уровень. Ее готовили более 60 ведущих профессоров, онкологов, радиологов, радиофизиков, радиохимиков и других специалистов.

«Фактически, как только диагноз предположительный в амбулаторном звене возникает, открывается интерфейс онкологической программы. И дальше мы каждого больного будем видеть на всех этапах, следить за полноценностью терапии и своевременностью», – отметила Скворцова.

Кроме того, она подчеркнула, что с 2021 года планируется протонную терапию. Так, в декабре будет открыт центр ядерной медицины в Димитровграде, сообщает «Федерал пресс».