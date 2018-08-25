Российские спасатели вылетели на помощь рыбакам из КНДР
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Владивостока на помощь рыбакам из Северной Кореи, которые терпят бедствие в Японском море.
Как сообщили ТАСС в Сибирском региональном центре МЧС России, иностранное судно попало в шторм, из-за чего потеряло ход. На его борту находятся шесть членов экипажа.
На место происшествия отправились трое спасателей Дальневосточного поисково-спасательного отряда. По предварительной информации, двоих рыбаков эвакуировал проплывающий мимо лайнер. Остальных забрать не удалось из-за сильных волн.
Спасательная операция затруднена нестабильной погодой. В районе поисков судна действуют тайфуны, идет дождь, волны достигают высоты от 3 до 6 метров.
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