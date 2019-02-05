Российские школы и больницы обяжут закупать «особый» хлеб

Роспотребнадзор разработал законопроект, который обязывает школы и больницы закупать обогащенный витаминами и минералами хлеб. Сейчас по всей стране выпускается только 2-3% специализированной хлебобулочной продукции.

Документ предусматривает внесение изменений в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Роспотребнадзор предлагает обязать государственные медицинские и образовательные учреждения закупать обогащенный витаминами хлеб. Нововведение может затронуть детсады, поликлиники, санатории, университеты, школы, дома престарелых, пишет РБК.

Авторы документа указывают, что хлеб является продуктом ежедневного потребления. При этом в России его едят в количествах, превышающих допустимые нормы. Так, в 2017 году россияне потребляли 117 кг хлеба в год при норме 96 кг на душу населения.

В 2010 году в России были разработаны требования к содержанию полезных веществ в хлебобулочных продуктах. Согласно плану правительства, доля хлеба, обогащенного минералами и витаминами, к 2020 году должна составить 50% от общего объема выпуска.

Ранее сообщалось об обязательном обогащении витаминами молока и йодировании соли в России.