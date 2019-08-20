Российские роботы покорят Эльбрус

Высочайшую точку Европы могут в скором времени покорить космические роботы. По мнению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, кавказские горы подходят для испытания новой техники, пишут РИА Новости.

Также на встрече с участниками Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук» Дмитрий Рогозин заявил о том, что Роскосмос может создать центр по подготовке космонавтов на Северном Кавказе. Там они смогут проходить горную и парашютную подготовку. Гора Эльбрус в Кабардино-Балкарии является самой высокой горной вершиной Европы, ее высота над уровнем моря составляет 5642 метра.