Российские роботы покорят Эльбрус
Высочайшую точку Европы могут в скором времени покорить космические роботы. По мнению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, кавказские горы подходят для испытания новой техники, пишут РИА Новости.
Также на встрече с участниками Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук» Дмитрий Рогозин заявил о том, что Роскосмос может создать центр по подготовке космонавтов на Северном Кавказе. Там они смогут проходить горную и парашютную подготовку. Гора Эльбрус в Кабардино-Балкарии является самой высокой горной вершиной Европы, ее высота над уровнем моря составляет 5642 метра.
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