Российские регионы сдали тест на трезвость

Российские регионы сдали тест на трезвость

В России в четвертый раз представили рейтинг трезвости регионов. Первое место в нем по-прежнему удерживает Чеченская Республика.

Рейтинг учитывал число погибших от отравления алкоголем, количество больных с диагнозом «алкоголизм», долю преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, объем реализованного спиртного в регионе, действие антиалкогольного законодательства, а также распространение в регионе фальсификата. По каждому из показателей региону присуждался балл – чем меньше балл, тем благополучнее ситуация на территории.

Лидерами рейтинга стали Чечня (12,78 балла), Ингушетия (12,82), Дагестан (14,18), Карачаево-Черкесия (20,02), Кабардино-Балкария (20,7). Самым пьющим регионом признана Чукотка (48,14). После нее идут Магаданская область (46,98) и Ненецкий автономный округ (46,85). В пятерке неблагополучных субъектов России оказались Сахалин (45,88) и Республика Коми (45,46).

Москва улучшила позиции в рейтинге, поднявшись на 19-е место против 32-ого в прошлом году. В Санкт-Петербурге ситуация также изменилась в лучшую сторону – город поднялся с 37-ого на 26-е место, пишет ТАСС.

Национальный рейтинг трезвости составляется проектом «Трезвая Россия» с 2015 года. Проект ставит целью создание эффективной системы по борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью в России.

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