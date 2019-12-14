Российские разработчики создали «барный тиндер»

Студия AppCraft совместно с журналистами Романом Федосеевым и Ильей Клишиным запустили в тестовом режиме приложение для поиска тусовок Buddy. Приложение помогает в режиме реального времени находить людей, с которыми можно пойти в бар или кафе.

Как пояснили создатели сервиса, для этого в приложении есть «встречи» ― их можно создавать или откликаться на предложения других. В целях безопасности, разработчики позволили пользователям создавать «встречи» в режиме инкогнито, а свою локацию отображать в виде радиуса, а не точки, пока приглашение не будет принято с обеих сторон.

По словам авторов идеи, Buddy можно назвать «барным тиндером» ― местом, где люди ищут не романтические, а дружеские связи. Его миссия ― вернуть людей к живому общению. Для этого, к примеру, в Москве создатели будут проводить тематические мероприятия, где будут наливать пользователям бесплатную выпивку, пишет «Афиша Daily».

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