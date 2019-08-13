Российские профсоюзы хотят сокращения рабочей недели
Профсоюзы в России предложили Минтруду сократить до четырех дней рабочую неделю при сохранении зарплаты сотрудников. Это позволит оптимизировать время труда и отдыха, считают они.
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) указывает, что во всем мире наблюдается тенденция к сокращению рабочей недели. При этом страны, где работают 27-40 часов в неделю, находятся на высоком уровне социально-экономического развития.
Предложение сократить рабочую неделю направили в Минтруд. Этот вопрос могут рассмотреть в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет РБК.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев допускал переход на четырехдневную рабочую неделю. Он приводил в пример компанию в Новой Зеландии, где с сокращением рабочей недели производительность выросла на 20%.
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