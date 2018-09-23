Российские предприниматели из-за санкций торопятся перевести активы в РФ

Введение новых санкций со стороны США вынуждает российских бизнесменов поспешно переводить имеющиеся активы за рубежом в российские банки.

Быстрый вывод средств начался после миллиардных потерь компаниями Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга в результате жесточайших санкций. Бизнес опасается, что данная тенденция будет только расти.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg, оценить объемы возврата средств сейчас трудно, однако «Сбербанк» недавно сообщил о росте числа корпоративных вкладов с января по август на 98 млрд долларов, что подтверждает факт перевода активов.

Ранее компаниям En+ и «РусАл» Олега Дерипаски дали отсрочку до 12 ноября для завершения сделок. Весной 2018 года эти организации попали под санкции: теперь американцам запрещено вести бизнес с ними.

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