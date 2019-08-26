Российские пограничники прогулялись по Литве

Российские пограничники прогулялись по Литве

Pixabay

Двое российских пограничников задержаны на территории Литвы. Они успели углубиться на 800 метров от контрольно-пропускного пункта.

Вооруженных пистолетами россиян зафиксировали видеокамеры и сразу же задержали. На следующий день военнослужащие были отпущены. Заместитель главы Службы охраны государственной границы Видас Мачайтис сообщил, что россияне не заметили, что находятся на чужой территории, пишут РБК.

Задержанных передали российской стороне узе 24 августа. Пресс-атташе посольства России в Вильнюсе Александр Кудрявцев не стал комментировать произошедший инцидент и предложил дождаться официальных объяснений Пограничной службы ФСБ Россиии.

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События: происшествия
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