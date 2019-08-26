Российские пограничники прогулялись по Литве
Двое российских пограничников задержаны на территории Литвы. Они успели углубиться на 800 метров от контрольно-пропускного пункта.
Вооруженных пистолетами россиян зафиксировали видеокамеры и сразу же задержали. На следующий день военнослужащие были отпущены. Заместитель главы Службы охраны государственной границы Видас Мачайтис сообщил, что россияне не заметили, что находятся на чужой территории, пишут РБК.
Задержанных передали российской стороне узе 24 августа. Пресс-атташе посольства России в Вильнюсе Александр Кудрявцев не стал комментировать произошедший инцидент и предложил дождаться официальных объяснений Пограничной службы ФСБ Россиии.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!