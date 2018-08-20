Российские пенсионеры продолжают работать максимально долго

За последние десять лет число работающих россиян после наступления пенсионного возраста выросло в полтора раза и в настоящее время составляет 40%.

По данным исследования ВШЭ, самыми популярными профессиями среди работающих пенсионеров оказались продавец, сторож и контролер.

В среднем россияне продолжают работать в течение 6,4 лет после наступления возраста выхода на пенсию, пишет «НСН» со ссылкой на Kommersant.

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