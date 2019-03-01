В России выпустят гражданскую версию пистолета «Удав» за 250 евро
Гражданская версия пистолета «Удав», который разработан для армии, будет стоить минимум 250 евро. Ее появления стоит ждать не раньше 2020 года.
Об этом рассказал генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков. Он отметил, что пока не стоит речь о разработке пистолета с коротким стволом, так как предприятие выполняет задание Минобороны.
«Удав» является полностью российской разработкой и собирается из отечественных комплектующих. Пистолет стреляет на расстоянии до 50 метров, емкость магазина – 18 патронов, пишет ТАСС. Разработчик рассчитывает в будущем создать общевойсковую, специальную и гражданскую версии пистолета.
Ресурс «Удава» составляет 10 тыс. выстрелов. Испытания показали, что фактически пистолет способен выполнять 14-20 тыс. выстрелов.
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