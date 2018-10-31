Российские олигархи вывели 70% сбережений за границу

Предприниматели из России хранят около 70% сбережений в иностранных банках. Это следует из исследования «Private Banking в России 2018», проведенного компанией Frank RG.

Исследование длилось с апреля по октябрь и коснулось активов не менее 1 млн долларов свыше 30 тысяч россиян. Совокупные активы составили 455 млрд долларов, из которых 315 млрд хранятся в иностранных банках.

По словам доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергея Хестанова, оценке компании Private Banking, которая признана авторитетным экспертом в своей области, «можно доверять». По его мнению, причиной оттока активов из России стала нестабильная экономическая обстановка в стране, а также заявления о принудительном обмене валютных счетов на рублевые.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов считает, что сейчас, наоборот, миллионеры возвращают активы в Россию из-за санкций, опасаясь их ареста.

Сейчас под санкциями находятся несколько российских компаний и физлиц, в том числе «ВЭБ», «Газпромбанк», «Сбербанк» и другие, пишет Агентство экономической информации «Прайм».