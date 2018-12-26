Российские нацпроекты запустят с января на фоне «ценового шока»

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что через несколько дней начнется активная фаза реализации нацпроектов. Он отметил, что будет лично контролировать их исполнение на местах.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство должно обеспечить контроль за исполнением всех задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что сориентировал коллег для контроля за мероприятиями не из кабинетов, а на местах.

По мнению руководителя направления финансы и экономика Института современного развития Никиты Масленникова, формально реализация нацпроектов должна начаться с января. Однако целесообразнее приступить к их исполнению со второй половины года, считает эксперт.

Он отметил, что год начнется с «ценового шока» на фоне повышения НДС. Эксперт напомнил ФБА «Экономика сегодня», что по ряду нацпроектов не определена их полная стоимость, другие вызывают критику со стороны администрации президента.

Для реализации майского указа президента в России запустят 13 нацпроектов. Они содержат меры по переходу на цифровые технологии, борьбе с онкологией, строительству школ, автомобильных дорог и другие.