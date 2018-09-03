Российские миллиардеры продолжают набирать обороты

Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg) рассчитывается на основе стоимости акций и компаний, в которых миллиардеры имеют доли.

Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, из которых 23 — россияне.

Суммарное состояние российских миллиардеров за восемь месяцев 2018 года увеличилось на 8,735 миллиарда долларов.

По данным рейтинга, доход Михельсона с начала года вырос на 3,63 миллиарда долларов — до 20,3 миллиарда долларов.

Мордашов с показателем в 19,8 миллиарда долларов (рост на 108 миллионов) занял вторую строчку рейтинга среди россиян.

Третье место отдано бенефициару НЛМК Владимиру Лисину — 19,4 миллиарда долларов (рост на 1,33 миллиарда).

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин, по данным агентства, потерял 608 миллионов долларов. Его состояние теперь оценивается в 18,3 миллиарда. И — как результат — четвертая строчка рейтинга.

Замыкает пятерку лидеров крупнейший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его доход вырос на 2,06 миллиарда — до 15,9 миллиарда долларов, передает «360».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Севастополь беспощадно поглощает федеральный бюджет России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО