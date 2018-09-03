Российские миллиардеры продолжают набирать обороты

Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg) рассчитывается на основе стоимости акций и компаний, в которых миллиардеры имеют доли.

Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, из которых 23 — россияне.

Суммарное состояние российских миллиардеров за восемь месяцев 2018 года увеличилось на 8,735 миллиарда долларов.

По данным рейтинга, доход Михельсона с начала года вырос на 3,63 миллиарда долларов — до 20,3 миллиарда долларов.

Мордашов с показателем в 19,8 миллиарда долларов (рост на 108 миллионов) занял вторую строчку рейтинга среди россиян.

Третье место отдано бенефициару НЛМК Владимиру Лисину — 19,4 миллиарда долларов (рост на 1,33 миллиарда).

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин, по данным агентства, потерял 608 миллионов долларов. Его состояние теперь оценивается в 18,3 миллиарда. И — как результат — четвертая строчка рейтинга.

Замыкает пятерку лидеров крупнейший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его доход вырос на 2,06 миллиарда — до 15,9 миллиарда долларов, передает «360».