Российские магазины стали продавать яйца «девятками»

Российские магазины стали продавать яйца «девятками»

На прилавках российских магазинов появились новые упаковки яиц. В них вместо привычных десяти штук отпускают лишь девять.

Яйца расфасованы в три ряда по три штуки. Снимок новой упаковки вызвал широкое обсуждение в сети. На ней производитель крупными цифрами указал количество яиц. Стоимость продукта составляет 64,9 рублей.

Как пишет «Российская газета», яйца выросли в цене в начале декабря. Эксперты называют главной причиной такого скачка желание торговых сетей получить прибыль перед новогодними праздниками в результате резкого повышения спроса на продукт. Вместе с тем после каникул цена на яйца в России не опустилась.

Управляющий партнёр компании Agro and Food Communications Илья Березнюк указал, что на рынке достаточно большое предложение по яйцу. «Потому очень многие производители реализуют свою продукцию по себестоимости, а кто-то даже ниже себестоимости», — пояснил он», - объяснил он.

В декабре эксперты прогнозировали рост цен в 2019 году на бензин, вино, сигареты и автомобили.

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