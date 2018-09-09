Российские космонавты проголосовали с МКС по видеосвязи

Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, по видеосвязи приняли участие в выборах губернатора.

На связь с Землей они вышли, пролетая над Вашингтоном. Голосование проходило по закрытому каналу связи.

Свои голоса космонавты отдали через доверенное лицо – главу пресс-службы Центра подготовки космонавтов Дмитрия Жукова, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, что в 15:00 явка в Подмосковье составила 23,38%.

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