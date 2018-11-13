Российские компании повысят зарплаты сотрудникам на 6%

Большая часть российских компаний планирует в ближайшее время повысить зарплаты сотрудникам на 6%. Об этом говорится в «Общеиндустриальном обзоре заработных плат и компенсаций» международной консалтинговой компании EY.

В исследовании участвовали 204 компании. В нем содержатся данные о зарплатах более чем 600 должностей. По данным EY, оплата труда с мая 2017 года по апрель 2018 года изменилась в 80% организаций. В среднем зарплатные фонды выросли на 6,2%.

Большинство организаций регулярно пересматривают зарплаты: наиболее распространенным является индивидуальный пересмотр (48%), некоторые используют комбинированный подход. Единую систему пересмотра зарплат используют лишь 15% компаний, отмечает Агентство экономической информации «Прайм».

Пересмотр заработных плат запланирован на период с 1 мая 2018 года по 30 апреля 2019 года. Планируемый процент повышения в среднем составляет 6%.

Тенденции последних лет также демонстрируют, что почти все компании (92%) выплачивают или планируют выплатить сотрудникам премии.

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