Российские компании начинают активно выходить из кабалы долгов
За первые семь месяцев 2018 года российские компании-должники самостоятельно погасили долги более чем на 20 млрд рублей.
Часть из них заключила мировые соглашения с Федеральной налоговой службой РФ.
Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2017 года (по итогам 12 месяцев показатель составил 4,2 млрд).
За весь прошлый год бюджет получил из этих источников более 35 млрд рублей (в 2015-м было всего 8 млрд, а в 2016-м – 25,3 млрд), отмечает «Экономика сегодня».
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