Госкомпании в России вынудили отделаться от импортного софта

Российские компании обяжут перейти на отечественное программное обеспечение до 2021 года. Соответствующее требование подписал глава Министерства финансов Антон Силуанов.

В течение двух месяцев компаниям предстоит разработать план по переходу на российское ПО. Доля российского софта в каждой из них должна превысить 50%.

Директива Силуанова распространяется на такие компании, как «Аэрофлот», «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Первый канал», «Роснано» и другие. Перечень мероприятий по переходу компаниям предстоит внести в программу развития и ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязи о ее выполнении.

Документ требует перехода на российские операционные системы, серверы приложений, офисное ПО, антивирусы и другой софт отечественного производства. О внесении изменений, касающихся перехода на отечественное ПО, сообщили «Коммерсанту» в ВТБ и РЖД. Другие комментировать введение директивы не стали.

О переходе на отечественное ПО в 2015 году заявлял президент Владимир Путин. В ноябре того же года премьер Дмитрий Медведев подписал документ, запрещающий закупку за рубежом программного обеспечения в случае, если его аналоги есть в России.