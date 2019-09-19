Российские гимнастки выиграли все дисциплины на ЧМ
Сборная России по художественной гимнастике одержала досрочную победу в общем медальном зачете чемпионата мира в Баку.
Россиянки Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева выиграли все дисциплины, завоевав пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.
На втором месте оказалась сборная Израиля, на третьем — белорусская команда.
Чемпионат мира завершится 22 сентября, напоминает ТАСС.
Турнир был квалификационным к Олимпийским играм в Токио, где будут разыграны 16 олимпийских лицензий в личном многоборье и пять — в групповом.
Сборная России в групповых упражнениях уже решила задачу выхода на Игры-2020, одержав победу на прошлогоднем чемпионате мира в Софии.
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