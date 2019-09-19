Российские гимнастки выиграли все дисциплины на ЧМ

Сборная России по художественной гимнастике одержала досрочную победу в общем медальном зачете чемпионата мира в Баку.

Россиянки Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева выиграли все дисциплины, завоевав пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

На втором месте оказалась сборная Израиля, на третьем — белорусская команда.

Чемпионат мира завершится 22 сентября, напоминает ТАСС.

Турнир был квалификационным к Олимпийским играм в Токио, где будут разыграны 16 олимпийских лицензий в личном многоборье и пять — в групповом.

Сборная России в групповых упражнениях уже решила задачу выхода на Игры-2020, одержав победу на прошлогоднем чемпионате мира в Софии.