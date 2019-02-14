Российские дороги покроют неубиваемым асфальтом

При строительстве трасс в России начнут применять «суперасфальт». Срок службы нового покрытия вырастет с 4-5 до 12 лет.

В течение ближайших двух лет «суперасфальтом» покроют 1 тыс. километров дорог. Однако из-за дороговизны его будут применять лишь на крупных федеральных проектах.

Технология проектирования дорожного покрытия с учетом климатических особенностей и интенсивности движения под названием «Суперасфальт» будет включена в ГОСТ. Сейчас ведется разработка соответствующего стандарта.

В Росавтодоре рассказали, что технология позволяет подбирать основной материал для дорожного покрытия с учетом нагрузки и температурных колебаний. Такое покрытие прослужит в три раза дольше, чем сейчас, а капитальный ремонт будет проводиться раз в 24 года.

Новую технологию тестировали на трассах в течение трех лет. С использованием нового метода построены более сотни участков дорог федерального и регионального значения. В частности, был проложен 190-километровый участок трассы «Таврида» в Крыму.

Стоимость нового материала составит 8-9 тыс. рублей за тонну – это в два раза больше, чем цена обычного асфальта. Завкафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Юрий Васильев сказал «Известиям», что эффективность нового покрытия можно оценить лишь спустя многие годы. Он также указал, что переход на новую технологию потребует закупки дорогого импортного оборудования.

Ранее Росавтодор разрешил укладывать асфальт при температуре от плюс 5 до минус 10 градусов в условиях снега и дождя.