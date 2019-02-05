Российские буддисты встречают год желтой земляной свиньи

Буддисты в России 5 февраля встречают Новый год (Сагаалган) по восточному календарю. В этот день наступает год желтой земляной свиньи, которая пришла на смену желтой земляной собаке.

Новый год у буддистов длится целый месяц. Почетным угощением в эти дни становится «белая пища» из молочных продуктов и мясные блюда. На столах буддистов присутствуют рис, сметана, творог, пишет «ПолитЭксперт».

Новый год буддисты еще называют «Белым месяцем» - у монгол и бурят белый цвет символизирует добро, благополучие, честность, чистоту. Накануне праздника верующие устраивают обряд очистительного огня. Он предполагает символическое сжигание всего плохого, что было в уходящем году.

С наступлением Нового года люди обмениваются разноцветными шелковыми шарфами в знак уважения и пожелания добра.

В России больше всего буддистов проживает в пяти регионах: Бурятии, Тыве, Калмыкии, на Алтае и в Забайкальском крае. В течение последних лет крупные общины сформировались в Москве, Петербурге, Самаре и других мегаполисах.