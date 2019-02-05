Читай-город










Читай-город

Российские буддисты встречают год желтой земляной свиньи

Российские буддисты встречают год желтой земляной свиньи

Буддисты в России 5 февраля встречают Новый год (Сагаалган) по восточному календарю. В этот день наступает год желтой земляной свиньи, которая пришла на смену желтой земляной собаке.

Новый год у буддистов длится целый месяц. Почетным угощением в эти дни становится «белая пища» из молочных продуктов и мясные блюда. На столах буддистов присутствуют рис, сметана, творог, пишет «ПолитЭксперт».

Новый год буддисты еще называют «Белым месяцем» - у монгол и бурят белый цвет символизирует добро, благополучие, честность, чистоту. Накануне праздника верующие устраивают обряд очистительного огня. Он предполагает символическое сжигание всего плохого, что было в уходящем году.

С наступлением Нового года люди обмениваются разноцветными шелковыми шарфами в знак уважения и пожелания добра.

В России больше всего буддистов проживает в пяти регионах: Бурятии, Тыве, Калмыкии, на Алтае и в Забайкальском крае. В течение последних лет крупные общины сформировались в Москве, Петербурге, Самаре и других мегаполисах.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Экс-мэра Арзамаса заподозрили в махинациях с аварийным жильем

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО