Российские банки массово снизили ставки по вкладам

Российские банки массово снизили доходность денежных вкладов в августе текущего года, об этом сообщило издание «Ведомости». По меньшей мере 18 из 30 крупнейших банков снизили доходность по рублёвым вкладам и около десяти финучреждений снизили ставки по вкладам в валюте.

Как уточнило издание, ставки в рублях на 0,25-0,5 процентных пункта снизили Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, «Юникредит», «Тинькофф банк», МИнБ, «Хоум кредит», «Уралсиб», УБРиР, «Возрождение», «Ренессанс кредит», Связь-банк, «Ак Барс», «Абсолют» и Ситибанк.

По мнению вице-президента по мобильной и электронной коммерции РФИ банка Елены Чижевской, банкиры при принятии решения об урезании ставок могли руководствоваться недавним решением Центробанка РФ о снижении ключевой ставки. «Также на формирование ставок влияет состояние экономики мира и России, перспективы роста, риски, регуляторные мероприятия и решения, сегодня экономика замедляется, что отмечается как в годовом росте ВВП, PMI и других экономических данных», ― указала Чижевская.