Российские авиакомпании возобновили полеты в Чехию

Российские авиакомпании возобновили полеты в Чехию

Фото: https://www.znak.com

Министерство транспорта России сняло все ограничения на авиаперевозки в Чехию.

«Подписан меморандум, который предусматривает полную либерализацию частотного регулирования между Жуковским и Прагой, а также мы закрепили договоренность на линии Прага — Сеул. Переговорный процесс проходил сложно, но конструктивно», — приводит телеканал «360» слова директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светланы Петровой.

Напомним, в июле «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» объявили об отмене ряда рейсов в Чехию из-за решения местных авиавластей аннулировать разрешения на них.

Прага мотивировала это невозможностью договориться с Москвой о постоянном праве для национального перевозчика Czech Airlines на полеты по транссибирским маршрутам.

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