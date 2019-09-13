Российские авиакомпании возобновили полеты в Чехию

Министерство транспорта России сняло все ограничения на авиаперевозки в Чехию.

«Подписан меморандум, который предусматривает полную либерализацию частотного регулирования между Жуковским и Прагой, а также мы закрепили договоренность на линии Прага — Сеул. Переговорный процесс проходил сложно, но конструктивно», — приводит телеканал «360» слова директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светланы Петровой.

Напомним, в июле «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» объявили об отмене ряда рейсов в Чехию из-за решения местных авиавластей аннулировать разрешения на них.

Прага мотивировала это невозможностью договориться с Москвой о постоянном праве для национального перевозчика Czech Airlines на полеты по транссибирским маршрутам.