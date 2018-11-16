Российская «Нордавиа» сменила гендиректора и начала ребрендинг

Новым генеральным директором российской авиакомпании «Нордавиа» назначен Сергей Савостин. В 2019 году компания завершит ребрендинг и поменяет название на Smart Avia.

Бывший директор Анатолий Семенюк станет председателем совета директоров «Нордавиа». Он будет отвечать за развитие авиакомпании и подготовку к созданию управляющей компании в партнерстве с Red Wings.

В 2019 году парк «Нордавиа» пополнят пятью самолетами 737-800 и еще одним Boeing 737-700. Два лайнера компания получила в 2018 году. Постепенно старые самолеты Boeing 737-500 начнут выводить из эксплуатации и заменять их новыми воздушными судами.

В рамках модернизации планируется смена названия на Smart Avia. Некоторые элементы ребрендинга уже ввели в повседневную работу: в частности, бортпроводники получили новую форму, а для пассажиров выпускается бортовой журнал FlySmart.

Развитие компании будет идти вместе с партнером по альянсу - Red Wings, отметил Старостин. Благодаря созданию единой управляющей компании «Нордавиа» планирует выти на новые рубежи, став «мощным игроком» на рынке воздушных перевозок России.

Компании работают совместно на протяжении двух лет, уточняет Агентство экономической информации «Прайм». Они используют маршрутную сеть друг друга, парк самолетов и агентскую сеть по продаже авиабилетов.