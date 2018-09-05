Российская корпорация «Газпром» сокращает дочерние предприятия

Дочерние предприятия «Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром трансгаз Сургут» на Урале будут реструктуризированы.

Руководство «Газпрома» обсуждает вариант сокращения управленческого аппарата в «трансгазах» — компаниях, занятых на транспортировке топлива.

Предполагается, что аппарат уплотненного «трансгаза» переведут либо в Тюмень, либо, что более вероятно, в Екатеринбург.

«Газпром трансгаз Югорск» — крупнейшее газотранспортное предприятие России, в котором работает 25 тысяч человек. Еще 10 тысяч человек работает в «Газпром трансгаз Сургут». По оценке источников, массовых сокращений среди рабочего персонала не будет, но в аппарате управления пройдут отставки, отмечает «URA».