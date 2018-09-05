Российская корпорация «Газпром» сокращает дочерние предприятия
Дочерние предприятия «Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром трансгаз Сургут» на Урале будут реструктуризированы.
Руководство «Газпрома» обсуждает вариант сокращения управленческого аппарата в «трансгазах» — компаниях, занятых на транспортировке топлива.
Предполагается, что аппарат уплотненного «трансгаза» переведут либо в Тюмень, либо, что более вероятно, в Екатеринбург.
«Газпром трансгаз Югорск» — крупнейшее газотранспортное предприятие России, в котором работает 25 тысяч человек. Еще 10 тысяч человек работает в «Газпром трансгаз Сургут». По оценке источников, массовых сокращений среди рабочего персонала не будет, но в аппарате управления пройдут отставки, отмечает «URA».
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