Российская киносказка взяла награду фестиваля анимации в Бразилии
Российский фильм «Гофманиада» победил в двух номинациях Седьмого международного фестиваля анимации в Бразилии.
Картина получила призы в категориях «Полнометражный фильм» и «Почетный режиссер».
Анимационный фильм снимали более 15 лет. В его создании задействовали 150 кукол, выполненных вручную, сообщает «360».
«Гофманиада» — кукольная история студии «Союзмультфильм» по мотивам трех сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана («Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек»). Ее поставил режиссер Станислав Соколов.
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