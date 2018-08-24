Российская киносказка взяла награду фестиваля анимации в Бразилии

Российский фильм «Гофманиада» победил в двух номинациях Седьмого международного фестиваля анимации в Бразилии.

Картина получила призы в категориях «Полнометражный фильм» и «Почетный режиссер».

Анимационный фильм снимали более 15 лет. В его создании задействовали 150 кукол, выполненных вручную, сообщает «360».

«Гофманиада» — кукольная история студии «Союзмультфильм» по мотивам трех сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана («Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек»). Ее поставил режиссер Станислав Соколов.