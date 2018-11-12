Российская Group-IB объявила о переносе штаб-квартиры в Азию

Российская компания по кибербезопасности Group-IB сообщила о переносе штаб-квартиры из Москвы в Сингапур. В ближайшие годы компания инвестирует 30 млн долларов в сингапурский штаб.

Решение объясняют ростом международного бизнеса компании, а также благоприятными условиями для ведения бизнеса в Азии.

«Мы выбрали страну благоприятную для ведения бизнеса и сохранившую политический нейтралитет», - заявил генеральный директор Group-IB Илья Сачков.

На решение повлияли местные программы, способствующие развитию предпринимательства, отсутствие административных барьеров, налоговые льготы и благоприятный инвестклимат. В Сингапуре будет базироваться совет директоров и топ-менеджмент. Там станут работать 90 сотрудников: 15 переедут из России, остальных наймут из числа местных специалистов.

Офис в Москве останется центром разработки основных продуктов компании. В России продолжат работать более 300 человек, пишет РБК.

Group-IB была основана в 2009 году. Ее клиентами являются банки, энергетические и телекоммуникационные компании из России, США, Британии, Канады.