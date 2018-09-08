Россиянка впервые в истории фигурного катания исполнила четверной лутц

Спортсменка из России Александра Трусова впервые за всю историю женского фигурного катания исполнила четвертной лутц, выиграв юниорский Гран-при в Литве.

По итогам соревнований 14-летняя спортсменка обогнала кореянку Ким Йерим и россиянку Ксению Синицыну, передает телеканал «Дождь».

Ранее Трусова установила мировой рекорд в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в Литве. В марте она первая за всю историю фигурного катания выполнила два прыжка - четверной сальхов и четверной тулуп.