Россиянка впервые в истории фигурного катания исполнила четверной лутц
Спортсменка из России Александра Трусова впервые за всю историю женского фигурного катания исполнила четвертной лутц, выиграв юниорский Гран-при в Литве.
По итогам соревнований 14-летняя спортсменка обогнала кореянку Ким Йерим и россиянку Ксению Синицыну, передает телеканал «Дождь».
Ранее Трусова установила мировой рекорд в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в Литве. В марте она первая за всю историю фигурного катания выполнила два прыжка - четверной сальхов и четверной тулуп.
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