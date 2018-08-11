Россиянка победила в международном турнире по пауэрлифтингу

Спортсменка из Подмосковья Марьяна Наумова стала абсолютной чемпионкой международных соревнований по пауэрлифтингу, которые прошли в Сербии.

В турнире участвовали спортсмены из Сербии, Хорватии, Черногории, Македонии, Румынии и России. Наумова заняла первое место в своей весовой категории в общем и юниорском зачетах.

Это было первое выступление россиянки после двухлетней дисквалификации, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По окончании соревнований Наумову пригласили на международный турнир «Кубок Баклан», который пройдет осенью. Также были запланированы визиты спортсменки в вузы Сербии.