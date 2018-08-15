Россиянину дали два года за расовую агрессию в социальных сетях

В Новосибирске вынесли приговор 27-летнему местному жителю, который обвинялся в экстремистских призывах в интернете.

Осенью 2015 года россиянин призывал к совершению негативных действий в отношении представителей расовых, национальных, этнических религиозных и языковых групп через социальную сеть «ВКонтакте».

Новосибирца приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, передает «Федерал Пресс».

Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Россия построит в Каспийском море новую военно-морскую базу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО