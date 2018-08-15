Россиянину дали два года за расовую агрессию в социальных сетях
В Новосибирске вынесли приговор 27-летнему местному жителю, который обвинялся в экстремистских призывах в интернете.
Осенью 2015 года россиянин призывал к совершению негативных действий в отношении представителей расовых, национальных, этнических религиозных и языковых групп через социальную сеть «ВКонтакте».
Новосибирца приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, передает «Федерал Пресс».
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