Россиянину дали два года за расовую агрессию в социальных сетях

В Новосибирске вынесли приговор 27-летнему местному жителю, который обвинялся в экстремистских призывах в интернете.

Осенью 2015 года россиянин призывал к совершению негативных действий в отношении представителей расовых, национальных, этнических религиозных и языковых групп через социальную сеть «ВКонтакте».

Новосибирца приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, передает «Федерал Пресс».

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