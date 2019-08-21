Во «Внуково» задержан куривший вейп в самолете россиянин

Россиянин закурил электронную сигарету на борту самолета, следовавшего из Красноярска в Москву. Во «Внуково» нарушителя задержали.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Победа». Мужчина закурил вейп в туалете во время полета.

При посадке лайнера к месту направили наряд полиции. Мужчину задержали, в отношении него составлен протокол об административном нарушении.