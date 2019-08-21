Во «Внуково» задержан куривший вейп в самолете россиянин
Россиянин закурил электронную сигарету на борту самолета, следовавшего из Красноярска в Москву. Во «Внуково» нарушителя задержали.
Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Победа». Мужчина закурил вейп в туалете во время полета.
При посадке лайнера к месту направили наряд полиции. Мужчину задержали, в отношении него составлен протокол об административном нарушении.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!