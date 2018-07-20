Россиянин вплавь отправился из Крыма в Турцию

Российский путешественник Юрий Бурлак планирует вплавь добраться из Севастополя в Стамбул.

Мужчина уже начал свой супермарафон и оставил позади крымский берег. За ним следует спасательный плот с запасом еды и воды.

Путешественнику предстоит преодолеть расстояние в 750 километров.

По словам напарника отважного россиянина, ежедневно они будут преодолевать около 25 километров.

Юрий Бурлак — представитель Армавирского районного казачьего общества, сообщает «360».