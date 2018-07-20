Россиянин вплавь отправился из Крыма в Турцию
Российский путешественник Юрий Бурлак планирует вплавь добраться из Севастополя в Стамбул.
Мужчина уже начал свой супермарафон и оставил позади крымский берег. За ним следует спасательный плот с запасом еды и воды.
Путешественнику предстоит преодолеть расстояние в 750 километров.
По словам напарника отважного россиянина, ежедневно они будут преодолевать около 25 километров.
Юрий Бурлак — представитель Армавирского районного казачьего общества, сообщает «360».
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