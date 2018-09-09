Россиянин Дан Розин стал победителем «Новой волны 2018»

Певец из России Дан Розин стал победителем международного конкурса «Новая волна 2018». Об этом сообщил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.

В «Новой волне» приняли участие исполнители из 10 стран мира - Азербайджана, Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Канады, Мальты, России и Украины. Россию на конкурсе представляли исполнители Ana Zorina, Дарья Антонюк и Дан Розин, а также коллективы «Этнозапил», «Ки? Туа!» и «Пиджаков Live».

Гендиректор «Новой волны» отметил, что Розин обогнал Дарью Антонюк на один балл. «В целом по сумме баллов между конкурсантами, занявшими первое и последнее места, смешные отрывы. Это все больше удача, фортуна», - сказал он в интервью ТАСС.

Конкурс «Новая волна» проводится в семнадцатый раз. В этом году мероприятие проходило в Сочи с 4 по 9 сентября. С 2002 по 2004 годы конкурс организовывали в Юрмале. Затем его перенесли в Сочи из-за запрета на въезд в Латвию некоторых российских артистов.