Россиянин «развел» влюбленную пенсионерку на 4 млн рублей

Альфонс с одного из сайтов знакомств «развел» влюбленную пожилую женщину на 4 млн 230 тысяч рублей.

Как говорят в полиции, женщина познакомилась с мошенников в интернете. У них начался роман по переписке. Мужчина заявил, что не может встретиться с ней, так как проживает за границей. Вскоре он решил прилететь в Москву и попросил пенсионерку оплатить его авиабилеты, пожилая москвичка согласилась.

После этого мошенник выслал женщине реквизиты банковской карты, на которую она перевела деньги.

После этого мужчина перестал выходить на связь, сообщает «Рен ТВ».

Ранее пенсионерка из Москвы оказалась жертвой телефонных мошенников и перевела на счет злоумышленников около 2,9 млн рублей.

69-летняя женщина сообщила, что ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил, что на ее банковский счет была совершена хакерская атака и сняты все деньги.

Чтобы вернуть деньги, неизвестный сообщил номер счета, на который потерпевшая перевела 2,87 млн рублей.

Через несколько дней женщина пришла в банк и обнаружила пропажу средств, сообщают «Известия».

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