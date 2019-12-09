Россиянин продает монету за 1 млрд рублей

Житель Санкт-Петербурга продает монету номиналом два рубля за 1 млрд рублей.

Это связано с браком в виде поворота аверса относительно реверса на 90 градусов. Как считает член «Общества коллекционеров Санкт-Петербурга» Алексей Шукуров, обнаруженный брак не представляет большой ценности, цена такой находки составляет от 100 до 200 рублей. В лучшем случае нумизматы могут купить такую монету за 1 тыс. рублей.

«Мужчина решил хайпануть любым доступным для него способом. Монета из себя пока ничего не представляет. Ее, условно говоря, обычно оценивают так, что всё, что до 90 градусов, оценивается, как рубль — градус. То есть цена ей 100 рублей, на любителя, может, 200 дадут», — отметил Шукуров.

На интернет-аукционе Avito выставили на продажу монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей. По словам продавца, он считает данную сумму правильной и надеется на интерес со стороны коллекционеров, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, Банк России допускает выпуск монеты номиналом 50 рублей. Инициаторами идеи выступили владельцы вендинговых автоматов, для которых данная монета может стать удобным вариантом сдачи.

О возможности выпуска 50-рублевых монет сообщил заместитель директора департамента наличного обращения Владимир Демиденко. Он отметил, что она прослужила бы 25-30 лет.

В то же время финансирование чеканки может не оправдать себя, поскольку в России активно развиваются безналичные платежи, пишет «ПолитЭкперт».

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