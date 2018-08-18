Россиянин получит 15 суток за отказ пересесть в самолете
Полиция задержала пассажира рейса Москва-Ставрополь, занявшего чужое место. Мужчина отказался пересесть и проигнорировал требования командира самолета.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», инцидент произошел 18 августа около 02:00. В полицию обратился представитель одной из авиакомпаний, которая осуществляла перевозки по маршруту Ставрополь-Москва.
«Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров самовольно занял чужое место», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Нарушитель был доставлен в дежурную часть. Им оказался не раз судимый житель Ставрополя. Мужчине грозит арест на срок до 15 суток.
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