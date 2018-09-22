Россиянин Джефф Монсон выиграл бой с американцем в Красногорске
Россиянин Джефф Монсон одержал победу над американцем Тимом Сильвией. Встреча прошла на стадионе в Красногорске.
Победу 47-летнему спортсмену принес решающий удушающий захват. Как отмечает интернет-портал «Подмосковье сегодня», бой проходил по правилам грэпплинга, то есть без нанесения ударов.
Этот бой стал первым в карьере Монсона в качестве гражданина России. Он получил российский паспорт в мае 2018 года. В сентябре Монсон стал депутатом Городской думы Красногорска.
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