Россиянин Даниил Квят вернется в «Формулу-1»
Гонщик из России Даниил Квят вернется в «Формулу-1» в 2019 году. Он будет выступать за команду «Торо Россо».
Квят заменит француза Пьера Гасли, который перешел в команду «Ред Булл».
«Я хотел бы поблагодарить руководство команды за предоставленную возможность вновь участвовать в гонках «Формулы-1», - заявил Квят.
Спортсмен стал участвовать в гонках «Формулы-1» с 2014 года, сообщает телеканал «Дождь». В текущем году в гонках дебютировал еще один гонщик из России – Сергей Сироткин. Он выступает за «Уильямс».
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