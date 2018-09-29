Россиянин Даниил Квят вернется в «Формулу-1»

Гонщик из России Даниил Квят вернется в «Формулу-1» в 2019 году. Он будет выступать за команду «Торо Россо».

Квят заменит француза Пьера Гасли, который перешел в команду «Ред Булл».

«Я хотел бы поблагодарить руководство команды за предоставленную возможность вновь участвовать в гонках «Формулы-1», - заявил Квят.

Спортсмен стал участвовать в гонках «Формулы-1» с 2014 года, сообщает телеканал «Дождь». В текущем году в гонках дебютировал еще один гонщик из России – Сергей Сироткин. Он выступает за «Уильямс».