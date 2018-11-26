Россияне затягивают пояса: 64% населения сокращает расходы

Россияне затягивают пояса: 64% населения сокращает расходы

Две трети россиян считают необходимым сократить семейные траты и почти столько же вынуждены отказаться от крупных кредитов. Такие данные следуют из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи выяснили, что 64% россиян нацелены на «сберегательное поведение». Вместе с тем быстрее потратить зарплату или пенсию готовы 24% населения.

По данным ВЦИОМ, 67% граждан не планируют брать кредиты. Только 17% россиян считают нынешнее время подходящим для крупных займов. В целом индекс кредитного доверия, который показывает, насколько благополучное сейчас время для кредитования, остался на уровне прошлых месяцев и колеблется с 28% до 31%.

Почти половина респондентов считает, что свободные деньги лучше положить в банк. Треть полагает, что вклады необходимо забрать. Половина опрошенных не готова совершать крупные покупки, вместе с тем 29% населения придерживается иного мнения, пишет ТАСС.

Опрос проводился 24 октября. В нем участвовали 1600 граждан.

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