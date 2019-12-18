Россияне замерли в ожидании самого криминального дня года

Назван самый криминальный день года в России.

Больше всего убийств происходит сразу после наступления Нового года — 1 января. Как сообщил эксперт в области проблем алкогольной смертности, руководитель отдела Московского НИИ психиатрии им. В.П. Сербского, доктор медицинских наук Александр Немцов, в этот день число таких преступлений по сравнению с буднями увеличивается в три раза.

По его данным, максимальное число алкогольных психозов наблюдается именно в первые две недели января. Кроме того, в первом месяце года увеличивается и общее количество смертей по всей стране.

Число убийств также увеличивается 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. Однако даже в сумме рост в эти праздники уступает 1 января, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, большая часть россиян в ночь на 1 января 2020 года останется дома, следует из опроса Российского союза туриндустрии. 66% россиян встретят праздник дома, что на 4% меньше результатов прошлого года. К друзьям или родственникам отправятся праздновать 22% жителей страны.

Работать в новогоднюю ночь будут 1% опрошенных. Еще 3% россиян отпразднуют наступление 2020 года в поездках по России, 2% — в заграничных путешествиях, 3% до сих пор не определились с планами, сообщают «Известия».

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