Россияне задолжали банкам 2 трлн рублей
Долги россиян перед банками выросли до 2 трлн рублей, сообщилив Федеральной службе судебных приставов.
За первое полугодие 2018 года было открыто 5,8 млн исполнительных производств о взыскании средств с физлиц в пользу кредитных учреждений, сообщает ТАСС. Это на 1 млн больше, чем в первом полугодии 2017 года.
При этом число невыездных россиян составляет 2,7 млн человек. Эта цифра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 1,5 раза.
Приставы зачастую используют меры принудительного взыскания долгов: идет списание денег с зарплат, пенсий, стипендий. За первое полугодие приставы исполнили более 370 тыс. производств по взысканию денежных средств по кредитам.
Следующая новость Неизвестный грел тушенку на «Вечном огне» в Челябинске
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии