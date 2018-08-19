Россияне задолжали банкам 2 трлн рублей

Долги россиян перед банками выросли до 2 трлн рублей, сообщилив Федеральной службе судебных приставов.

За первое полугодие 2018 года было открыто 5,8 млн исполнительных производств о взыскании средств с физлиц в пользу кредитных учреждений, сообщает ТАСС. Это на 1 млн больше, чем в первом полугодии 2017 года.

При этом число невыездных россиян составляет 2,7 млн человек. Эта цифра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 1,5 раза.

Приставы зачастую используют меры принудительного взыскания долгов: идет списание денег с зарплат, пенсий, стипендий. За первое полугодие приставы исполнили более 370 тыс. производств по взысканию денежных средств по кредитам.