Россияне оформили свыше миллиона ипотечных кредитов в 2018 году

В России с января по сентябрь 2018 года оформлено свыше одного миллиона ипотечных кредитов. Объем выданных средств составил более 2,07 трлн рублей.

Такие данные приводит госкомпания «Дом.рф». Число новых кредитов оказалось в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Объем оформленных кредитов на покупку жилья вырос в 1,6 раза.

Только в сентябре россияне взяли ипотечных кредитов общей стоимостью 260 млрд рублей. Эта сумма в 1,4 раза выше уровня сентября 2017 года.

Прогноз объема выдачи ипотеки до конца 2018 года сохраняется – ожидается, что общая сумма кредитов на приобретение недвижимости составит 3 трлн рублей, сообщает Агентство экономической информации «Прайм». Средняя ставка по ипотечным займам сохраняется на уровне 9,5%-9,7%. Впервые процент за пользование ипотечным кредитом опустился ниже 10%, отмечает «Дом.рф».

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