Россияне высказались о подоплеке «дела Арашуковых»

Около четверти россиян (23%) считают арест сенатора Рауфа Арашукова и его отца способом отвлечь внимание населения от реальных проблем в стране. Такие результаты показал опрос «Левада-центра».

Как выяснили социологи, только 17% населения следит за ходом «дела Арашуковых», еще 45% «что-то слышали». Из числа тех, кто внимательно следит за информацией о них, лишь 18% считают уголовное преследование попыткой властей отвлечь внимание, пишет Meduza.

Четверть всех респондентов (25%) назвали арест Арашуковых проявлением борьбы с коррупцией. Еще 31% считают, что задержание связано с переделом сфер влияния между чиновниками.

Опрос проводился с 15 по 20 февраля. В нем приняли участие 1600 человек.