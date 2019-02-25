Россияне высказались о подоплеке «дела Арашуковых»
Около четверти россиян (23%) считают арест сенатора Рауфа Арашукова и его отца способом отвлечь внимание населения от реальных проблем в стране. Такие результаты показал опрос «Левада-центра».
Как выяснили социологи, только 17% населения следит за ходом «дела Арашуковых», еще 45% «что-то слышали». Из числа тех, кто внимательно следит за информацией о них, лишь 18% считают уголовное преследование попыткой властей отвлечь внимание, пишет Meduza.
Четверть всех респондентов (25%) назвали арест Арашуковых проявлением борьбы с коррупцией. Еще 31% считают, что задержание связано с переделом сфер влияния между чиновниками.
Опрос проводился с 15 по 20 февраля. В нем приняли участие 1600 человек.
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