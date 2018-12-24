Россияне выбрали «великие имена» еще для пяти аэропортов

Подведены итоги финального тура конкурса «Великие имена России» по выбору для аэропортов имен выдающихся деятелей. Определены имена еще для пяти воздушных гаваней.

Согласно результатам, московский «Внуково» будет назван именем авиаконструктора Туполева, петербургский аэропорт «Пулково» получит имя писателя Федора Достоевского. Пензенский аэропорт назовут в честь публициста Виссариона Белинского, архангельский - писателя Федора Абрамова. Воздушная гавань Нижневартовска будет названа именем нефтяника Виктора Муравленко.

Ранее выбрать имена для пяти аэропортов не удалось, так как в первом туре победили названия, которые были выбраны для других гаваней. Первый тур прошел с 11 октября по 30 ноября. В нем участвовали 6,2 млн россиян. Во втором туре проголосовали 690,2 тыс. человек, пишет РБК. В скором времени члены Общественной палаты встретятся с собственниками аэропортов, чтобы обсудить аспекты переименования.

В первом туре имена были выбраны для 46 гаваней. Так, «Шереметьево» назовут именем писателя Александра Пушкина, а «Домодедово» - в честь ученого Михаила Ломоносова.