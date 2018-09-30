Российские туристы выбрали пять самых подходящих для свадеб городов
В России составили рейтинг самых «свадебных» городов страны. Самым подходящим для проведения свадебного торжества жители назвали Санкт-Петербург.
Северная столица набрала 47% голосов. На втором месте оказался город Иваново (24%). Тройку лидеров замыкает южный Геленджик – он набрал 14% голосов.
Среди самых «свадебных» городов оказались Москва и Феодосия, передает РИА Новости. Они получили по 8%.
Ранее стало известно, что во время путешествия по Старому свету туристы чаще всего останавливаются на Канарских островах. За первое полугодие 2018 года путешественники переночевали там 103 миллиона раз.
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