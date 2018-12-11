Россияне выбрали Азию вместо отдыха на родине в Новый год

Длинные новогодние каникулы россияне все чаще проводят за рубежом. Стало известно, какие направления популярны у граждан России в этом году и в какую сумму обойдется отдых.

Генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata Алексей Зарецкий рассказал «Политическому эксперту», что лидерство по количеству проданных туров удерживает Таиланд – почти каждый пятый тур приобретен в эту страну (22%). На втором месте – Индия (15%).

В пятерку наиболее востребованных направлений вошли также Турция (11%), ОАЭ (11%) и города России (9%). Среди других любимых стран россиян – Вьетнам (5%), Чехия и Куба (по 3%), Доминикана, Италия и Шри-Ланка (по 2%).

Средняя стоимость тура на праздники составляет 139 тыс. руб. Стоимость путешествия по России – около 60 тыс. руб. Самый дорогой тур, проданный сервисом Travelata, обошелся в 2 млн 751 тыс. руб. Компания из восьми человек посетит горнолыжный курорт Валь Торанс во Франции. Самый дешевый тур стоил 14 тыс. руб. – за эти деньги была куплена путевка в крымский город Саки.

В прошлом году отдых обходился дешевле – средняя соимость туров составляла 103 тыс. руб., в России – 45 тыс.

Ранее сообщалось, что новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января.